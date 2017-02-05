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Belediyespor - (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 12:18 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 12:29
Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (Canlı)
Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Belediyespor - maçı ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig takımı Belediyespor, 2. Lig temsilcisi 'u konuk ediyor. Saat 12.30'da başlayan Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor maçı ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

AKHİSAR BELEDİYESPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Akhisar Belediyespor: Milan Lukac, Miral Samardzic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Custodio, Ricardo Vaz Te, Sokol Cikalleshi

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Abdullah Çoban, Taner Koç, Rahmi Muhammet Akyazı, Cem Sultan, Cumhur Yılmaztürk, Serhat Mermer, Muhammed Çalhanoğlu, Mehmet Menderes Önkuzu, Rıdvan Koçak, Ali Özgün