Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor, 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor'u konuk ediyor. Saat 12.30'da başlayan Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
AKHİSAR BELEDİYESPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Akhisar Belediyespor: Milan Lukac, Miral Samardzic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Custodio, Ricardo Vaz Te, Sokol Cikalleshi
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Abdullah Çoban, Taner Koç, Rahmi Muhammet Akyazı, Cem Sultan, Cumhur Yılmaztürk, Serhat Mermer, Muhammed Çalhanoğlu, Mehmet Menderes Önkuzu, Rıdvan Koçak, Ali Özgün