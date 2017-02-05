X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Beşiktaş-Fenerbahçe maçından önce Caner Erkin'den sürpriz hamle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

- maçından önce 'den sürpriz hamle

  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 20:38 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 21:10
Beşiktaş-Fenerbahçe maçından önce Caner Erkin'den sürpriz hamle
Beşiktaş-Fenerbahçe maçından önce Caner Erkin'den sürpriz hamle

- maçı öncesi , Fenerbahçe'den eski takım arkadaşlarına sarıldı ve başarı diledi.

Sezon başında 'den Inter'e bonservissiz giden ve ardından 'a transferi olay yaratan , Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı öncesi sürpriz bir jest yaptı.

Fenerbahçe'den takım arkadaşlarının yanına giden Caner Erkin, soyunma odası koridorunda başarıları diledi. Fenerbahçe'den eski arkadaşlarına sarılan ve sohbet eden Caner Erkin, başarı dileklerini iletti. Caner Erkin, Fenerbahçeli oyuncularla bir müddet sohbet ettikten sonra tribündeki yerine gitti.

Öte yandan, Bursaspor'da Şenol Güneş'in oyuncusu olan Şener Özbayraklı maç başında eski hocasının yanına giderek sarıldı ve başarı diledi.

Maç öncesi Caner Erkin sürprizi

BENZER HABERLER