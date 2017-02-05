Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında ortalık karıştı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyuncular, Dusko Tosic'e çıkan kırmızı kartın ardından gerginlik hakem Ali Palabıyık'ın devre arasını ilan eden düdüğüyle de sona ermedi.

ŞENOL GÜNEŞ VE KJAER!

Her iki takımın oyuncuları, tünele doğru giderlerken bir anda gerginlik başladı. Olaylar, Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasındaki karşılıklı agresif konuşmalar sonrası başladı. Bu gerginliğin ardından, bir anda her iki takımın oyuncuları da tünel girişinde birbirlerini ittirmeye başladılar. Olaylar bir türlü sakinleşmedi.

Şenol Güneş ve Kjaer arasındaki o anlar... pic.twitter.com/kmQCTCqee4 — Sabah Spor (@sabahspor1) February 5, 2017

Fenerbahçe'nin takım kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel, gerginliğin bitmeye başladığı anlarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile konuşmaya başladı. Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna, bu sırada Volkan Demirel ile konuşmaya başladı. Tamer Tuna, konuşma sırasında Volkan Demirel'e karşı bir anda daha agresif olmaya başladı.

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, yardımcısı Tamer Tuna'yı ittirerek olay yerinden uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı.