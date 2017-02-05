Medipol Başakşehir-Galatasaray maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.





1. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Selçuk İnan'ın pasıyla topla buluşan Podolski, Medipol Başakşehir ceza sahası dışı sağ çaprazından, yaklaşık 26 metre mesafeden şutunu attı. Alman oyuncunun sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alınana geri döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

10. dakikada Medipol Başakşehir atağında Emre Belözoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Doka, karşısındaki Ahmet Çalık'a rağmen ceza sahası dışından şutunu attı, yerde de seken topu kaleci Cenk kontrol etti.

15. dakikada ev sahibi takım golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Visca, sağdan son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas içinde kaleci Cenk Gönen'in yumrukladığı ve kısa düşen topa Mustafa Pektemek yakın mesafeden kafayı vurdu. Yerden de seken meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

18. dakikada turuncu-lacivertliler ikinci golüne yaklaştı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde altıpasın hemen önünde Epureanu kafayı vurdu, kaleci Cenk Gönen yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Medipol Başakşehir'de Attamah'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Bruma, rakip ceza sahasına girmeden yerden şutunu attı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Doka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek, sol çaprazdan şutunu attı, savunmada Ahmet Çalık'a da çarpan meşin yuvarlak havalandı ve uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-0

Maçın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

61. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ceza yayı üzerinden frikik kazandı. Topun başına geçen Josue, ayak içiyle sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan yumruklarıyla uzaklaştırdı.

73. dakikada Galatasaray gol çok yaklaştı. Josue'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bruma, karşısındaki Ferhat Öztorun'a rağmen ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu, kaleci Volkan Babacan üzerine gelen topu yumrukladı, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgeden dışarıya gönderdi.

88. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanattan Sabri'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde ters tarafta bekleyen Podolski gelişine vurdu. Kalesinde iyi yer tutan Volkan Babacan, topu köşede kornere çeldi.

90+2. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Linnes'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok bekletmeden dönerek vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1

Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇINDAN KARELER

KUPADA KALE YİNE CENK'E EMANET

Hollandalı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında alışıla geldiği üzere kaleyi yine Cenk Gönen'e verdi.

Son 16 turu olması ve tek maç eleminasyon sistemine göre oynanması nedeniyle Fernando Muslera'nın görev alma ihtimali olduğu iddialarına karşın Riekerink, Cenk Gönen'i yine ilk 11'de oynattı.

Cenk, bu sezon Galatasaray'ın kupada sahaya çıktığı 7 maçta da 90 dakika görev almıştı.



EMRE BELÖZOĞLU VE AHMET ÇALIK KORKUTTU

Müsabaka öncesi ısınma bölümünde Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Galatasaray'da ise Ahmet Çalık kısa süreli sakatlık yaşadı.

Isınma esnasında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Emre, ayakkabısını çıkarıp sağlık heyetini çağırırken, yapılan müdahalenin ardından çalışmasını sürdürdü.

Ahmet Çalık ise yine ısınma sırasında meydana gelen ağrısı nedeniyle çalışmayı bırakarak soyunma odasına gitti. Yapılan kontrollerinin ardından tekrar sahaya dönen sarı-kırmızılı oyuncu, kaldığı yerden devam etti.







Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Epureanu, Ferhat Öztorun, Emre Belözoğlu, Attamah, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Holmen), Doka (Dk. 67 Cengiz Ünder), Mustafa Pektemek (Dk. 67 Adebayor)

Galatasaray: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole (Dk. 46 Linnes), Selçuk İnan (Dk. 51 Eren Derdiyok), De Jong, Yasin Öztekin, Sneijder (Dk. 6 Josue), Bruma, Podolski

Goller: Dk. 15 ve 27 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Emre Belözoğlu, Dk. 90 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Josue, Dk. 66 De Jong, Dk. 88 Podolski (Galatasaray)