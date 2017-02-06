Afrika'da son sözü Beşiktaşlı Aboubakar söyledi

Türkiye'den 16 futbolcunun yer aldığı turnuvada tarihinin 5. şampiyonluğuna ulaşan Kamerun'a zaferi getiren gol, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'dan geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Junior Kabananga 3 kez fileleri havalandırarak gol kralı olurken, Kamerun'un forvet oyuncusu Christian Bassogog turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Son şampiyon Fildişi Sahili ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nda göze çarpan Cezayir turnuvada hayal kırıklığı yaşadı.

Gabon'da düzenlenen ve Kamerun'un şampiyonluğuyla sona eren 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Vincent Aboubakar finalde attığı şık golle ön plana çıktı.

Kamerun, Beşiktaşlı forvet oyuncusu Aboubakar'ın sonradan oyuna girip 88. dakikada attığı golle Mısır'ı 2-1 yenerek tarihinin 5. şampiyonluğuna ulaşırken turnuva, hayal kırıklıkları ve akılda kalan performanslarla dikkati çekti.

Bu golle takımına kupayı kazandıran Aboubakar, sadece bir kez ilk 11'de başladığı 5 maçta 150 dakika forma giyip, turnuvayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Ayrıca Aboubakar, Senegal'i penaltılarla eledikleri çeyrek final maçında son atışı gole çevirerek takımının tur atlamasında önemli rol oynadı.

TÜRKİYE'DEN GİDENLER ARASINDA ABOUBAKAR ZİRVEYE ÇIKTI

31. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'deki takımlarda forma giyen 16 futbolcu katıldı.

Kupayı Kamerun'a getiren golün sahibi Beşiktaşlı Aboubakar,Türkiye'den turnuvaya katılan en başarılı futbolcu olarak göze çarptı.

Turnuvayı 3. sırada tamamlayan Burkina Faso'da Kayserisporlu Alain Traore, üçüncülüğü getiren golü atarak dikkati çeken diğer bir isim oldu. Ayrıca Burkina Faso'da Kardemir Karabüksporlu Abdou Razack Traore de boy gösterdi.

Fenerbahçeli Moussa Sow, Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Osmanlısporlu Alfred N'Diaye ve Aytemiz Alanyasporlu Lamine Gassama, Senegal adına ter döktü.

Kayserisporlu Samba Sow ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare Mali ile varlık gösteremezken, Trabzonspor ile sözleşmesini feshedip Büyükşehir Gaziantep'e transfer olan Serge Akakpo, Göztepeli Prince Segbefia ve turnuvadan elendikten sonra Medipol Başakşehir'e katılan Emmanuel Adebayor'un forma giydiği Togo gruptan çıkamadı.

Kardemir Karabükspor'dan Andre Piyogo Poko Gabon, Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Antalyaspor'dan ayrılıp Rennes'e giden Rais M'Bolhi Cezayir, Çaykur Rizesporlu Mohamed Ali Yakoubi Tunus ve Sivasspor'un defans oyuncusu John Boye ise Gana için mücadele etti.

GOL KRALI DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDEN

Toplam 66 golün atıldığı turnuvada, geçen sezon Kardemir Karabükspor forması da giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin forveti Junior Kabananga, 3 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Şampiyon Kamerun'un forveti Christian Bassogog ise turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Türkiye'den giden hiçbir oyuncunun yer almadığı turnuvanın en iyi 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Fabrice Ondoa (Kamerun)

Savunma: Modou Kara Mbodji (Senegal), Ahmed Hegazy (Mısır), Michael Ngadeu (Kamerun)

Orta saha: Charles Kabore, Bertrand Traore (Burkina Faso), Daniel Amartey, Christian Atsu (Gana), Mohamed Salah (Mısır)

Forvet: Christian Bassogog (Kamerun), Junior Kabananga (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

FİLDİŞİ SAHİLİ VE CEZAYİR'DEN ERKEN VEDA

Afrika Uluslar Kupası'nın son şampiyonu Fildişi Sahili ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nda dikkati çeken bir futbol sergileyen Cezayir, turnuvaya erken veda etti.

C Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili, 3 maçta galibiyet alamazken, 2 kez berabere kaldı ve bir mağlubiyet yaşadı. Topladığı iki puanla grubu 3. sırada tamamlayan Fildişi Sahili çeyrek finale yükselemedi.

Kadrosunda Afrika'da 2016'da yılın futbolcusu ödülünü kazanan Riyad Mahrez'i bulunduran Cezayir ise B Grubu'nu 2 puanla 3. sırada bitirerek elendi.

MISIR'A FAİR PLAY ÖDÜLÜ

Finalde Kamerun'a kaybeden Mısır, turnuvanın fair play ödülünü kazandı.

Organizasyon, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Arjantinli teknik direktör Hector Cuper'in başında bulunduğu Mısır'a fair play ödülü verdi.

D Grubu'nu gol yemeden lider tamamlayan Mısır, çeyrek finalde Fas'ı 1-0'la geçti. Yarı finalde Burkina Faso'yu normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası eleyen Mısır, finalde Kamerun'a kaybetti.

Mısırlı futbolcular turnuvada hiç kırmızı kart görmezken, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Öte yandan, Mısır'ın 44 yaşındaki file bekçisi Essam El Hadary, turnuvanın en yaşlı futbolcusu olarak tarihe geçti.

