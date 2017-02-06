Ligde lider biziz!

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan, kupaya vedanın ardından maçın hakemine tepki gösterdi. İşte tecrübeli yıldızın maçla ilgili düşünceleri: "Kırmızı karta kadar en üstün bizdik. Baskın oynadık. Basit verilmiş bir kırmızı kart diyeceğim, sadece top oynamaya gelmediler mi diyeceğim, bunu herkes gördü. Sonuçta ligde hala lider biziz, Cuma günü de Karabük maçı var. Keşke Fenerbahçe sadece futbol için gelseydi. 10 kişi kalmamıza rağmen pozisyonlara girdik. Bu maçı unutup, Karabük maçına hazırlanmalıyız. Devrede içeri erken girdiğim için yaşananları göremedim. Alper'le sahada bir şeyler olmuş olabilir ama başka oyuncularla geçmişten daha iyi ilişkilerim vardı, bu maça kadar. Herkes kendini belli etti."



HESAP VEREMEYEN HESAP SORAMAZ

Güneş, twitter hesabından Kjaer'in ağzını sıktığı fotoğrafı kullanıp "Bunun hesabını soracağız" yazan F.Bahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu'na, "Tapelere bakalım, sonra benle ilgili tweet atar.. Hesabını veremeyenler, hesap soramaz" cevabını verdi.