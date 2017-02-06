Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi ve kaptanı Volkan Demirel, hem mücadeleyi değerlendirdi hem de kendisi aleyhine yapılan tezahüratlara tepki gösterdi: "Derbilerde atmosfer fazla yükseliyor. Neden bunlar oluyor, neden buralara geliyoruz, bilmiyorum. Beşiktaş ilk devre iyi oynadı ama ilk yarım saat istediğimiz gibi geçti. Sonra onlar 10 kişi kalınca avantaj bize geçti. Ama benim anlamadığım, neden bana bu tepki geliyor? Ne ayılığımız kalıyor ne de başka bir şey. Son dakikalarda skor avantajjıyla elimden geleni yapıyorum. Kimseyi ilgilendirmez. Soyunma odası da karışıyor. Neden? Gereken şeyleri zamanı gelince söyleyeceğim. Beşiktaş iyi takım, onlara saygı duyuyoruz. Güzel statları var, iyi bir atmosferleri var ancak neden bu şekilde geriliyorlar anlamıyorum."