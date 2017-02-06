"Umarım Fenerbahçe maçının acısını bizden çıkarmaya çalışmazlar"

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının sinir harbinde geçtiğini belirterek, "Umarım bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz" dedi.

Takımla birlikte Antalya'da kampta bulunan Başkan Tankut, Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini söyledi. 10 Şubat Cuma akşamı Beşiktaş ile sahalarında çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Başkan Tankut, "Dün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında sinir harbi içerisinde geçen bir maç oynandı. Kontrol elden kaçtı orada. Umarım bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum. Bizim artık puan ya da puanlar toplamamız gerekiyor. O bakımdan cuma günü oynayacağımız Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz. Maçtan öncede futbolcularımızla görüşeceğim" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını kamp yaptığı Antalya Belek'te sürdürüyor.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman koşu, istasyon ve taktik çalışma ağırlıklı gerçekleştirdi. İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Abdou Razack Traore katılmazken, kaleci Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Tankut, ayrıca Antalya kampında iyi bir çalışma süreci geçirdiklerini de ifade ederek şunları söyledi:

"Sakat oyuncularımızın sayısı asgariye indi. Kalecimiz Rybka yarından itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Traore'nin maça yetişip yetişmeyeceği konusunda endişemiz var. Büyük bir ihtimalle de maçta olmayacak."