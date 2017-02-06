"Van Persie de Fenerbahçe'ye ayak uydurmuş"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği ve Türkiye Kupasında elendiği karşılaşmanın yankıları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin maçın başından itibaren gerilim senaryosunu sahneye koyduğunu ifade eden Beşiktaş basın sözcüsü Metin Albayrak olayların başrolünde de Robin Van Persie'nin olduğunu belirtti.

Dün gece Vodafone Arena'da yaşananları DHA'ya değerlendiren Albayrak "İngiltere'de Arsenal'de, Manchaster United'ta yıllarca oynamış bir Van Persie acaba maçı Martin Atkinson yönetse bu hareketleri yapabilir miydi?" diye konuştu.