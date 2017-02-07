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"Basına hiçbir açıklama yapmadım"

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 01:25 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 02:12
"Basına hiçbir açıklama yapmadım"
Basına hiçbir açıklama yapmadım

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'de forma giyen ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi () tarafından 4 ay futboldan men edilen milli futbolcu , 'ye transfer olacağına ilişkin basına hiçbir şey söylemediğini belirtti.

Hakan, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, " ile ilgili basına hiçbir açıklama yapmadım. Hiçbir bir Türk gazeteciyle ne mahkeme kararı ne de geleceğime ilişkin konuştum." ifadelerini kullandı.

tarafından geçen yıl ocak ayında alınan karar ile 'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan 'na, 4 ay futboldan men cezası verilmişti. ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya verilen cezayı onamıştı.

Olay sonrası İngiliz kulübü Chelsea'nin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer edeceği iddia edilmişti.

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