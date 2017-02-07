Çaykur Rizespor-Galatasaray bilet fiyatları açıklandı

Çaykur Rizespor-Galatasaray müsabakası bilet fiyatları 50 ile 150 TL arasında satışa sunuldu.

Çaykur Rizespor Kulübü 18 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Süper Ligin 21. haftasında Rize Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor-Galatasaray arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre maç biletleri kale arkası :50 TL, Maraton: 100 TL ve VİP tribünleri 150 TL üzerinden satışa sunuldu.

Öte yandan devam eden kombine biletlerin kale arkası 50 TL, Maraton 150 TL ve VİP tribünleri 450 TL'den satılıyor. Ayrıca satışlarda kredi kartına 6 taksit yapıldığı belirtildi.