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Mota ve Kolar'ı gönderdi

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 17:04
Gaziantepspor Mota ve Kolar'ı gönderdi
Gaziantepspor Mota ve Kolar'ı gönderdi

Teknik Direktörü ; ve 'ın sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Bruno Mota ve Daniel Kolar ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Teknik direktör Bülent Uygun, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin kalan haftalarında yollarına devam edecekleri oyuncularla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kolar ve Mota'nın ligin kalan döneminde kadroda düşünülmediğini ifade eden Uygun, "Bu 2 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Bugüne kadar verdikleri emek için kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

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