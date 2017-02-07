Israrla&inatla Trabzonspor

“Biliyoruz ki Trabzonsporumuzun, yakın geçmişinde kaybettiği itibarı, sportif başarılara imza atarak geri kazanması mümkün ama sadece sportif başarı yeterli değil. Bizler ‘Israr ve inatla Trabzonspor’ diyoruz”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu olarak birlik ve beraberlik içinde yola devam ettiklerini bildirdi. Başkan Usta, Trabzonspor dergisindeki yazısında, "Biliyoruz ki Trabzonsporumuzun, yakın geçmişinde kaybettiği kanı, kaybettiği itibarı, sportif başarılara imza atarak geri kazanması mümkün ama sadece sportif başarı yeterli değil. Bizler her şeye rağmen 'Israr ve inatla Trabzonspor' diyoruz" dedi. Medikal Park Arena için ise Usta, "18 Aralık'ta büyük bir coşkuyla açtığımız Şenol Güneş Spor Kompleksi, devlet büyüklerimizin üstün gayretleri ve yüzlerce işçi, usta, yönetici ve mimarın üç senelik hummalı çalışmasının, özveri ve emeğinin ürünü" ifadelerini kullandı.



ÇALHANOĞLU İÇİN KASIT YOK

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Genel Sekreteri Matthieu Reeb, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu. Reeb, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcunun 4 ay futboldan men edilmesi kararının kasıtlı bir şekilde ara transfer döneminin sona ermesinin ardından açıklandığına ilişkin suçlamaları reddetti.

Ogün ŞAHİNOĞLU