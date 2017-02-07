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Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi ile ilgili bir gözaltı

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 23:48 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 23:53
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi ile ilgili bir gözaltı
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi ile ilgili bir gözaltı

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafasına attığı yabancı maddeyle yaralanmasına neden olan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından olaylar çıkmış, Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, tribünden atılan yabancı madde nedeniyle yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası Çetinkaya'nın başından yaralanmasına neden olduğu belirlenen İ.S. gözaltına alındı. İ.S. hakkında kasten yaralama ve spor alanlarında taşkınlık yapmadan adli işlem yapıldı.