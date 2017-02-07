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Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 13:30 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 13:48
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Sakaryaspor'da, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Tuncay Şanlı ile yapılan görüşme sonucunda Sakaryaspor'un menfaatleri için bir değişime ihtiyaç duyulduğuna karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşarak, yolları ayırma kararının alındığı kaydedilerek, "Bugüne kadar Sakaryaspor'a verdiği hizmetlerden ötürü Tuncay Şanlı'ya teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puan toplamıştı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde 36 puanla 4. sırada bulunuyor.