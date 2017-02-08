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"Bu cehennemde bizi yalnız bıraktınız"

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 10:06 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 10:07
"Bu cehennemde bizi yalnız bıraktınız"
Bu cehennemde bizi yalnız bıraktınız

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'a tepki olarak derbi maçta en alt düzeyde temsil edilmişti.