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Çağlar Söyüncü: "Mourinho ile çalışmak isterim"

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 15:21 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 15:27
Çağlar Söyüncü: "Mourinho ile çalışmak isterim"
Çağlar Söyüncü: Mourinho ile çalışmak isterim

Milli stoper Çağlar Söyüncü, Manchester United ve Jose Mourinho hakkında konuştu.

Futbol hayatını Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da sürdüren milli stoper Çağlar Söyüncü'den Manchester United ve Jose Mourinho açıklaması geldi.

MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTERİM

Adı Manchester United ve Manchester City ile anılan genç defans, İngiliz basınında yer alan açıklamalarında "Mourinho'ya hayranım. Sadece futboluna değil, felsefesine de. Gelecekte onunla çalışmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

MENEMEN'DEN BAŞLAYAN KARİYER

Futbola Menemen Belediyespor altyapısında başlayan daha sonra Bucaspor ve Yeşiltepe'de oynayan Çağlar ardından Altınordu'ya geçmiş ve yıldızı burada parlamıştı.

Altınordu'da oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselen Çağlar 2016 yaz dönemide 2,5 milyon Euro bonservis karşılığında Freiburg'a transfer olmuştu.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler