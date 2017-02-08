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Fenerbahçe'den Advocaat açıklaması: "1 yıl daha..."

AA
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 12:22
Fenerbahçe'den Advocaat açıklaması: "1 yıl daha..."
Fenerbahçe'den Advocaat açıklaması: 1 yıl daha...

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ile 1 sezon daha devam edilmesi kararı alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Dick Advocaat'a gelecek sezon için de teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Mosturoğlu, FBTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunurken, Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediklerini aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'la oynadıkları derbi maç sonrası sarı-lacivertli kulüp ve Robin van Persie'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu.