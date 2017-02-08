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Flaş iddia: "Caner Erkin Advocaat'a küfür etti."

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 08:29
Flaş iddia: "Caner Erkin Advocaat'a küfür etti."
Flaş iddia: Caner Erkin Advocaat'a küfür etti.

Haftasonu oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının yankılar son sürat devam ediyor.