Sobol: "Beşiktaş'la görüştük ama olmadı"

Beşiktaş'ın devre arasında transfer etmek istediği Eduard Sobol'dan siyah beyazlı takımla ilgili açıklama geldi.

Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen, bonservisi ise Shakhtar Donetsk'te bulunan Eduard Sobol, Beşiktaş'a transferi ve Türk Milli Takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak transferi gerçekleşmeyen 21 yaşındaki sol bek, "Bu duruma üzülmedim. Görüşmeler yapıldı ama olmadı. Şimdi o geçmişte kaldı. Ben takımımla kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Milli Takımı forması da giyen Sobol, Türkiye ile oynadıkları maça dair ise şunları söyledi:

TÜRKİYE'Yİ İZLANDA'YA TERCİH EDERİM

"Türkiye'ye karşı oynamak, İzlanda'ya karşı oynamaktan daha güzel. İzlandalılar fizik güce dayalı, uzun toplarla oynuyor. Türkler ise topu kontrol emeye çalışıyor ve baskı kurmayı seviyor. Onlarla oynamak zor ama daha keyifli."

EMRE MOR'A KARŞI ÇOK ZORLANDIM

"Emre Mor çok iyi bir futbolcu. Onun gibi süratli birine karşı oynamak her zaman zordur. Emre'nin driplingleri inanılmazdı. Ama onu normalleştirmeyi başardık."

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler