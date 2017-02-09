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Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı

AA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 12:27
Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı
Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak lider Beşiktaş, Karabük'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak lider Beşiktaş, Karabük'a gitti.

Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden kara yoluyla Karabük'e hareket etti.

Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor maçı kafilesinde, Kamerun'la Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Vincent Aboubakar da yer aldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak Kardemir Karabükspor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.