Real Madrid, 11. kupayı kitaplaştırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 11 kezle en çok kazanan kulüp olan Real Madrid, başarı öyküsünü kitaplaştırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu ve bu kupayı 11 kezle en çok kazanan kulüp olan Real Madrid, başarı öyküsünü kitaplaştırdı.

Real Madrid Vakfının satışa sunduğu "La Undecima" (Onbirinci) adlı kitabın tanıtımı Santiago Bernabeu Stadı'nda yapıldı. Tanıtıma Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, futbolculardan Sergio Ramos, Keylor Navas, Marcelo, Nacho, Lucas ve kitabın yazarı Enrique Ortega da katıldı.

Başkan Perez yaptığı konuşmada, "Başlangıcı 61 yıl öncesine dayanan Avrupa Kupası ve Real Madrid Kulübü, inanılmaz bir tarihin başaktörleri oldu. Bu kulüp için futbol dünyasının en önemlisi olan Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan her zafer büyük bir heyecandır. Taraftarlarımız bu heyecanı büyük bir saygıyla yaşıyor. O yüzden bu kitabın anlamı bizim için çok özel. Bu başarının tutturulması için ruhunu ortaya koyan herkesin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm Madridlilerin kitabı olan (La Undecima), hepimizin rüyasını ortaya koyan bir yapıdır." ifadelerini kullandı.

Kitabın yazarı, gazeteci Enrique Ortega ise "Bu kitapta, son üç finalde yaşanan ve bu zamana kadar çok gizli tutulan olayları, teknik direktör Zidane'ın bazı futbolcularla arasında geçen özel konuşmaları bulabilirsiniz." dedi.

Öte yandan başkan Perez, tanıtım sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Manchester United'da forma giyen kaleci David de Gea ile ilgilendikleri iddialarına ilişkin Perez, "Sezon bitene kadar hiçbir transfer için çalışma yapmayacağız. Keylor'dan memnunuz." cevabını verdi.

Barcelona ile Alaves takımları arasında mayıs ayı sonunda oynanacak Kral Kupası finalinin Santiago Bernabeu Stadı'na yapılması ihtimalinin de bulunmadığını vurgulayan Perez, o tarihlerde statta inşaat olacağını söyledi.