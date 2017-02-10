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sakatlandı

AA
  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 22:31
Arda Turan sakatlandı
Arda Turan sakatlandı

Birinci Futbol Ligi () takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , geçirdiği sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, aşırı yüklenmeden dolayı sağ bacak kaslarından sorun yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, yarın Alaves ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı bildirildi. Teknik direktör Luis Enrique'nin Arda'nın yerine B takımdan Carles Alena'yı kadroya dahil ettiği ifade edildi.

Öte yandan, 'ın yanı sıra riske atılmak istenmeyen Gerard Pique, Atletico Madrid ile oynanan Kral Kupası maçında sakatlanan Javier Mascherano ve geçen hafta ligdeki Athletic Bilbao karşılaşmasında burnu kırılan Rafinha'nın, 'nın 22. haftasında Alaves'e karşı forma giyemeyeceği kaydedildi.

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