Başakşehir'den 2 imza!

Mediol Başakşehir, Mossoro ile 2, Volkan Babacan ile de 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncusu Marcio Mossoro ile 2, milli kalecisi Volkan Babacan ile de 4 yıllık sözleşme uzattı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzattıklarını söyledi.

Mustafa Saral, Mossoro ve Volkan'ın takımın önemli isimleri olduğunu belirterek, "Mossoro ile 1+1, Volkan Babacan ile de 4 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Mossoro 2019, Volkan da 2021 mayıs ayına kadar takımımıza hizmet edecek." dedi.