İşte Trabzonspor'un Osmanlı maçı kafilesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20’nci haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maç için Ankara’ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.53'te özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Trabzonspor'un Ankara kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan kaleci Furkan Taş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, transfer görüşmesi yapan Sheydaev ve U19 milli takımında bulunan Abdülkadir Ömür Ankara'ya götürülmedi.