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Karabükspor-Beşiktaş (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 10.2.2017 18:39
Karabükspor-Beşiktaş (Canlı)
Karabükspor-Beşiktaş (Canlı)

Beşiktaş ve Kardemir Karabükspor, ligin 20. haftasının açılış maçında karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Karabükspor'la karşılaşıyor.

Saat 19.00'da başlayacak maç beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. Maçı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

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İLK 11'LER

KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Latovlevici, Barış, Dany, Kerim, Gaman, Tanase, Ceyhun, Skulason, Yatabare, Seleznov

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk