Şenol Güneş'in cezasına Tahkim onayı!

Tahkim Kurulu Şenol Güneş'in 1 maçlık cezasını onadı. Güneş, bu akşam oynanılacak olan Karabükspor-Beşiktaş maçını tribünden takip edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e 1 maç men cezası verilmişti. Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın bu cezaya yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

3 KİŞİYE 8 MAÇ

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın bu akşam Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçta takımının başında yer alamayacak.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 10 Şubat 2017 günlü ( 7 ) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş'nin, kulüp teknik direktörü Şenol Güneş hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. teknik direktörü Şenol Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."