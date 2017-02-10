Stadı bakıma alınan Yeni Malatyaspor'a her yer deplasman...

TFF 1. Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, stadının 10 Nisan'a kadar bakıma alınması nedeniyle ligin ikinci bölümündeki iç saha müsabakalarının çoğunu il dışında oynayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, stadının bakıma alınması nedeniyle ligin ikinci bölümündeki iç saha maçlarının çoğunu başka bir ilde oynayarak, evinden uzakta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Malatya İnönü Stadı'nda yapılan incelemenin ardından, saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle gerçekleştirilecek bakım çalışmaları için 10 Nisan'a kadar statta müsabaka oynanmaması kararı verildi.

Bu kararın ardından sarı-siyahlı yöneticiler, ligin 20. haftasındaki Denizlispor müsabakasını İstanbul'daki Vodafone Arena'da oynamak için görüştüğü Beşiktaş Kulübünden olumlu yanıt aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı Denizlispor karşılaşmasıyla bu statta Beşiktaş'tan sonra ev sahibi olarak sahaya çıkan ilk takım olacak.

BUZ: "FİKRET ORMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Denizlispor maçının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla tamamlayan sarı-siyahlı takımın teknik direktörü İrfan Buz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakat futbolcularının iyileşmesi ve takıma yeni katılan oyuncuların adaptasyonu açısından kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Malatya İnönü Stadı'nın zemini nedeniyle sorun yaşadıklarını ve TFF'nin de sporcu sağlığı açısından 10 Nisan'a kadar statta müsabaka oynanamayacağına karar verdiğini anlatan Buz, şunları kaydetti:

"Stadımızda 4 futbolcumuz sakatlandı. Rakiplerimizden Sivasspor da bizimle yaptığı maçta 1-2 sakat verdi. Gerçekten müsabaka oynanmayacak bir şekildeydi. TFF'nin kararından sonra yönetimimiz, 'Maçlarımızı İstanbul'da oynayabilir miyiz?' diye arayışlara girdi. Bir teknik adam olarak, büyük bir jestle bize Vodafone Arena'da oynama imkanı sağladığı için Sayın Fikret Orman'a teşekkür ediyorum. İstanbul'da, atmosfer ve futbolcularımız açısından güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İstanbul'da çok sayıda Malatyalı taraftarımız var. Onları da stada bekliyoruz. Hep birlikte, iyi bir oyunla Denizlispor'a karşı üç puan almak istiyoruz."

"Vodafone Arena'da Beşiktaş'tan sonra ilk ev sahibi takım biz olacağız." diyen Buz, "Türkiye'nin en güzel statlarından birinde oynayacağımız için mutluyuz. İnşallah bizim açımızdan da güzel olur. Ancak her şeyden önce taraftarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Malatya'da yapımı devam eden yeni stadın açılmasını bekleyeceklerinin altını çizen Buz, "Ancak şu anki süreç içerisinde dışarıda oynayacağımız maçlarda puanlarımızı alıp yarışın içerisinde kalmak ve Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Vodafone Arena için bir maçlık anlaşmalarının olduğunu dile getiren Buz, Denizlispor karşılaşmasının ardından ev sahipliği yapacakları müsabakaları nerede oynayacaklarının henüz netleşmediğini belirtti.

İrfan Buz, yönetim kurulunun arayış içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 19 maçta aldığı 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle lider Eskişehirspor'un bir puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.