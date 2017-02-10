X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Tahkim Kurulu, Van Persie kararını bozabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Tahkim Kurulu, Van Persie kararını bozabilir!

  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 15:15 Güncelleme Tarihi: 10.2.2017 15:18
Tahkim Kurulu, Van Persie kararını bozabilir!
Tahkim Kurulu, Van Persie kararını bozabilir!

Olaylı derbi maçın tartışmaları PFDK'nın vediği kararlarla yeniden alevlenirken hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın kararlara tepki göstermesi gözleri şimdi de Tahkim Kurulu'na çevirdi. Kulüplerin yanı sıra futbol ailesinin önemli isimleri çıkan kararları analiz etti. Az bulan oldu, çok bulan oldu, yerinde diyen de... Peki neye göre? Maç sırasında ve sonrasında ortaya çıkan yayıncı kuruluşun bize izlettirdikleri, gazetede, dijital medyada, TV'de gördüğümüz görüntülere göre! Peki TFF Hukuk Müşavirliği ve PFDK o kararları neye göre verdi? Hakem ve temsilci raporlarına göre... Çünkü TALİMAT HAKEM VE TEMSİLCİ RAPORLARI ESASTIR diyor.

(Sporx)