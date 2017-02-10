Zihniyet değişmeli

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, UEFA’ya danıştığı konuyu SABAH masaya yatırdı. Kimisi doğru buluyor, kimisi yanlış diyor ama spor kamuoyunun ortak fikri esas sorunun yöneticilerin zihniyetinde olduğu...

ALİ ŞEN FENERBAHÇE ESKİ BAŞKANI

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp başkan ve yöneticilerini terbiye etme makamı değildir. 'Kim, hangi saatte hangi dakikada, ne beyanat verecek' bunu belirlemek biraz gayriciddi olur. Böyle bir uygulama gelirse, kulüp başkanları ve yöneticiler konuşurken, saatlerine bakmaları lazım! Bir de yöneticilerin çoğu işadamı, seyahatler de olabilirler. Zaman dilimleri farklı olabilir. Türkiye saati ile mi Amerika saatine göre mi konuşacaklar? Elbette ironi yapıyorum. Herhalde Futbol Federasyonu da şaka yapıyordur!

LEVENT NAZİFOĞLU GALATASARAY SPORTİF AŞ ÜYESİ

Şu soruyu sormak gerek: Bu güvensiz ortam neden var? Bu güvensiz ortamı öncelikle kaldırmamız lazım. Bizim açımızdan sıkıntı yok. Biz kulüp olarak alınacak her karara saygı duyarız. Maçtan sonra sıcağı sıcağına yapılan açıklamalarda istenmeyen kelimelerin ağızdan çıktığına ben de katılıyorum. Ama dediğim gibi federasyon bunun nedenlerini ortadan kaldırmalı.

ÖNDER BÜLBÜLOĞLU TRABZONSPOR BAŞKAN YARDIMCISI

Bence olumlu bir karar olur. Maçın heyecanıyla, atmosferiyle verilen bazı yanlış demeçler olabiliyor. Biraz daha sakinleşip, biraz daha makul düşünüldüğü zaman daha farklı yorumlayabiliyorlar. Ayrıca maçtan önce de yöneticilerin ortamı germesine karşı çıkıyoruz. Bu konuda bizlere çok şey düştüğünü, futbolun güzelleşmesinde yöneticilerin çok büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.

MURAT ÖZBOSTAN SABAH GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ

Önemli olan 6 ya da 36 saat sonra konuşmaları değil.. Düzgün yönetici ve başkanların kulüpleri temsil etmeleri.. 6 saat sonra kışkırtıcı, sert bir konuşma yapmayacağı ne malum.. Ya da 36 saat.. Burada zamanın değil zihniyetin değişmesi lazım.. Verilen cezalar 3-4 katına çıkarsa, bunu tekrarlayan yöneticiler süresiz kadro dışı kalırsa böyle 6 ya da daha fazla saatlere gerek kalmaz.

ÖMER ÜRÜNDÜL SABAH GAZETESİ SPOR YAZARI

Bizde zaten maç önceleri maç sıralarında ve de sonrasında başka ülkelerde benzeri olmayan bir gerilim yaşanıyor. Bu yüzden de adrenalin üst seviyeye çıkınca maç sonu beyanatları çok sakıncalı oluyor. Ama böyle bir uygulamaya UEFA ne der soru işareti. Bizde tribün yasağının gelip sadece kadın ve çocukların alındığı maçlar olmuştu. Yine bize mahsus bir uygulamaya izin çıkabilir.

AHMET ÇAKAR SABAH GAZETESİ SPOR YAZARI

Ben insanların konuşturulmamasına karşıyım. Yeter ki konuşurken suç işlemesinler ve doğru düzgün bir dil kullansınlar. Ben hakemlerle ilgili şikayetlerini de dile getirebilmelerinden yanayım. Kibarca, doğru bir dil kullanarak dertlerini ifade etmelerinde sakınca yok ama mesele üslup…

METİN TEKİN SABAH GAZETESİ SPOR YAZARI

Konuşma yasağına temel olarak karşıyım. Konuşturmamakla çözülecek şeyler değil bunlar… Fakat ölçülerin farklı olması lazım, sportif fair-play'e sahip olup böyle demeçler vermeniz lazım. Çözümün bunun dışında olması bence mümkün değil. 6 saat yasakla bir yere ulaşamazsınız.

GÜRCAN BİLGİÇ SABAH GAZETESİ SPOR YAZARI

Çok mantıklı bulmadığımı söylemeliyim. UEFA yetkilileri de böyle düşünecektir çünkü bir Avrupalıya, "Yöneticiler konuşmasın" dediğinizde, "Hocası, menajeri, futbolcusu varken yöneticiler niye konuşuyor ki" der. Federasyon bir çözüm istiyorsa, kulüpler yasasına "3 yıl içinde 6 aydan fazla ceza alan 5 yıl yöneticilik yapamaz" maddesini koydursun, sorun baştan çözülür.

İSKENDER GÜNEN SABAH GAZETESİ SPOR YAZARI

Eyleme geçebilirse son derece olumlu bir gelişme olur. Çünkü bizde en büyük sorun bu. Her maçtan sonra yöneticilerin her uzatılan mikrofona yaptığı konuşmaların içeriği ortamı geriyor. Bu da taraftarlar arasında olumsuz düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

UĞUR KARAKULLUKÇU SABAH SPOR DIŞ HABERLER EDİTÖRÜ

Konumuz basit bir konuşma yasağı olsa farklı gözle bakabilirdik ama bu farklı bir durum. Mesele zaten yöneticilerin niye konuştuğunda… Sanki maçı futbolcular değil, yöneticiler yapıyor. Kendilerini herkesten önemli sanıyorlar, mikrofonlara sanki beraberlik golünü atmak için konuşuyorlar. Bence uygulama isabetli olur. Konuşmayıversinler, futbolumuz hiçbir şey kaybetmez.