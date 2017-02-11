Kara bela Karabük!

Kupada F.Bahçe’ye yenilip konsantrasyonu bozulan Beşiktaş, bir darbe de ligde yedi. İgor Tudor’un çalıştırdığı Kardemir Karabükspor, evinde Trabzonspor ve G.Saray’dan sonra Beşiktaş’ı da mağlup edip zirveye bir ayar daha çekti. Karabük'ün gollerini Ermin Zec ve Seleznyov atarken, siyah beyazlıların tek sayısı Aboubakar'dan geldi. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi bozulan Kartal, eğer Başakşehir yarın Kasımpaşa'yı yenerse liderlik koltuğunu kaybedecek.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 90 dakika sonunda evsahibi Karabükspor, haftaya lider giren Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ermin Zec ve 73. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 87. Dakikada, ikinci yarıda oyuna giren Aboubakar attı. Bu sonucun ardından haftaya lider giren Beşiktaş, 44 puanda kaldı, Karabükspor ise bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı.



Beşiktaş bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisini noktalarken, yarın oynanacak maçta Başakşehir'in Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda da liderliği rakibine kaptıracak. Beşiktaş, gelecek hafta Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.



KENDİ EVİNDE ACIMIYOR

Karabükspor bu sezon aldığı 8 galibiyetin 7'sini iç saha maçlarında aldı. İki hafta önce G.Saray'ı da aynı skorla 2-1 mağlup eden Karabük, ilk yarıdaki maçta Trabzonspor'u da 4-0 yenmişti. Bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maç sonunda 21 puan toplayan Beşiktaş, ligin dış sahada en çok puan toplayan ekibi konumunda.



MİTROVİC İLK 11'DE

Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK'dan 4 maç ceza alan Dusko Tosic dün Karabük'e karşı yoktu. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcusunun yerine yeni transfer Hırvat Matej Mitrovic'e şans tanıdı..