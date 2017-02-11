Kardemir Karabükspor Beşiktaş maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele Karabükspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk'in sert vuruşunda top Gaman'a çarparak kornere çıktı.



16. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristian Tanase'nin ortasında top dışına çıktı.





24. dakikada sol kanattan atağı sürükleyen Latovlevici'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ceyhun'un gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.



33. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Latovlevici'nin ters vuruşunda Olafur Skulason topu çizgiden çıkardı.



38. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarı gitti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Ceyhun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ermin Zec'in vuruşunda top ağlara gitti. 1-0



55. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ryan Babel'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.







61. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Guedes'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



74. dakikada Latovlevici'nin sağ kanatan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gaman'ın kafayla aşırdığı topu sağ katta Seleznyov kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 2-0



87. dakikada Atiba Hutchinson'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1







Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan x



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Latovlevici xx, Kerim Zengin xx, Barış Başdaş xx, Dany xx, Valerica Gaman xxx, Tanase xx (Ermin Zec dk. 46 xx), Ceyhun xxx, Olafur Skulason xx, Yatabare x (İlhan Depe dk. 68 xx), Yevhen Seleznyov xx (Paul Papp dk. 90+2 ?)



Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Osman Çelik, Serdar Deliktaş, Dejan Lazarevic



Teknik Direktör: Igor Tudor



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül x, Marcelo Guedes x, Correia xx, Mitrovic x, Talisca xx, Babel xx (Aboubakar dk. 73 xx), Atiba Hutchinson xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx (Tolgay Arslan dk. 61 x), Cenk xx



Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Necip Uysal



Teknik Sorumlu: Tamer Tuna



Goller: Ermin Zec (dk. 50), Yevhen Seleznyov (dk. 73) (Kardemir Karabükspor), Aboubakar (dk. 87) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Correia, Gökhan Gönül, Quaresma (Beşiktaş)

1 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 1 maç ceza verdiği teknik direktör Şenol Güneş'in yerine siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Tamer Tuna yer aldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe maçının 11'inde yer alan oyunculardan kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic'in yerine devre arasında transfer edilen Matej Mitrovic, Kardemir Karabükspor'a karşı forma giydi. Hırvat savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımla ilk defa bir lig maçında ilk 11'de başladı.

Kamerun'la Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Vincent Aboubakar ise yedek kulübesinde oturdu.

Siyah-beyazlı ekip, maçta Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Querasma, Oğuzhan Özyakup, Talisca, Hutchinson, Babel, Cenk Tosun 11'iyle mücadele etti.

Siyah-beyazlı ekipte, Tolga Zengin, Aboubakar, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler de yedek kulübesinde şans bekledi.

- KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA 4 EKSİK

Kardemir Karabükspor'da ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ve henüz Türkiye'ye dönmeyen Abdou Razack Traore ile sakatlıktan çıkan kaleci Oleksandr Rybka, Marius Silviu Alexe ve Biyogo Poko kadroya alınmadı.

Ev sahibi ekibin Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, ligin 19. haftasında deplasmanda oynadıkları Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü kadroda iki değişiklik yaptı.

Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de mücadele eden İlhan Depe ve Dejan Lazarevic'in yerine, Olafur Ingi Skulason ve Mustapha Yatabare şans buldu.

Kardemir Karabükspor maça Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Seleznov, Gaman, Ceyhun Gülselam, Skulason, Tanase, Yatabare 11'iyle başladı.

Kırmızı-mavililerin yedek kulübesinde ise Ercüment Kafkasyalı, Paul Papp, İlhan Depe, Osman Çelik, Dejan Lazarevic, Serdar Deliktaş oturdu.

Öte yandan, 14 bin kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nın bazı bölümleri, Kardemir Karabükspor'un ligin 18. haftasında Galatasaray ile oynadığı maçta bazı tribünlerdeki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi nedeniyle boş kaldı.