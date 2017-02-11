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Şenol Güneş soyunma odasına girdi

  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.2.2017 10:28
Şenol Güneş soyunma odasına girdi
Şenol Güneş soyunma odasına girdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor maçı sonrası soyunma odasına indi.

Beşiktaş'ta Karabükspor maçında cezalı olan teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka bitiminden 15 dakika sonra yasak prosedürüne uygun bir şekilde temsilci kontrolüyle soyunma odasına girdi.

Beşiktaş'ta, Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı geçen Fenerbahçe derbisinin ardından 1 maçlık ceza alan Şenol Güneş, Karabükspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Şenol Güneş Karabükspor maçı sonrası futbolculara moral verdi.

Karabükspor karşılaşmasını tribünden talip eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç bittikten sonra 15 dakika sonra yasak prosedürüne uygun temsilcinin kontrolünde soyunma odasına girdi.

Tecrübeli teknik adamın soyunma odasına girdikten sonra "İyi olmadı. Yeteri kadar iyi oynamadık ama moralinizi bozmayın. Uzun bir yol. Hep beraber Telafi ederiz" dediği öğrenildi.

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