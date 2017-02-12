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Akhisar Bld. - Ç.Rizespor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.2.2017 13:33
Akhisar Bld. - Ç.Rizespor (Canlı)
Akhisar Bld. - Ç.Rizespor (Canlı)

Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor, ligin 20. haftasında karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisar Belediyespor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetiyor. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

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İLK 11'LER

AKHİSAR BLD.: Bora, Musta Yumlu, Caner, Aykut, Özer, Olcan Vaz Te, Custodio, Lopes, Ömer, Sissoko
Ç.RİZESPOR: Gökhan, Oboabona, Ümit Kurt, İsmael, Özgür Çek, Petrucci, Saadane, Janster, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Kweuke