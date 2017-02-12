Altınordu'dan 'altın' değerinde 3 puan

Altınordu ligin 20. haftasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-2 yendi.
Altınordu, 72. dakikada Hasan Kabze ile penaltı atışından yararlanamadı.
BANDIRMASPOR: 2 - ALTINORDU: 3
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Tevfik Özkoç, Oktay Önge
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 65 Fofana), Doğan Karakuş (Dk. 52 Feridun Kıroğlu), Souza, Bilal Hallaçlar, Da Silva (Dk. 81 Atabey Çiçek), Gökhan Yılmaz, Üstün Bilgi, Ömer Kandemir, Droppa, Sertaç Çam
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Abdülkadir Parmak (Dk. 61 Beykan Şimşek), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 85 Barış Alıcı), Hasan Kabze (Dk. 89 Fatih Aktay)
Goller: Dk. 65 Gökhan Yılmaz, Dk. 74 Feridun Kıroğlu (Bandırmaspor), Dk.17 (Penaltıdan) ve Dk. 80 Hasan Kabze, Dk. 26 Abdülkadir Parmak (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk.15 Souza (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Ömer Kandemir, Dk. 65 Feridun Kıroğlu, Dk. 90+3 Fofana (Bandırmaspor), Dk. 46 Abdülkadir Parmak, Dk. 90 Serkan Göksu (Altınordu)