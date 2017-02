Angola’da büyük facia

76 bin kişilik 4 Ocak Stadı’na kapasitesinin üzerinde seyirci alınınca, içeri girmek isteyenlerin yarattığı izdiham büyük bir facia ile sonlandı

Angola, önceki akşam futbol tarihinin en büyük trajedilerinden birine sahne oldu. Ligin açılışında Santa Rita de Cassia ile Recreativo do Libolo arasında oynadığı maça fazla seyirci alınması faciaya neden oldu. Girabola'da oynanan karşılaşma için 76 bin kapasiteli 4 Ocak Stadyumu'na giriş esnasında oluşan büyük izdihamda bazıları çocuk olmak üzere 17 kişi hayatını yitirdi. Yerel hastanenin direktörü Ernesto Luis, yaptığı açıklamada, "Bize gelen 76 yaralı vardı, 17'sini kaybettik. İnsanlar birbirlerinin üzerine basarak geçmiş" ifadelerini kullandı.





Maçı 1-0 kazanan konuk ekibin, 17 kişinin hayatını kaybettiği olayları yok sayıp twitter'dan galibiyeti kutlaması büyük tepki çekti.



"POLİSİN SUÇU"

Ev sahibi kulüp olan Santa Rita'nın başkanı Pedro Nzolonzi, izdihamın oluşmasında polisin ihmali olduğu görüşünde... Nzolonzi Portekiz haber ajansı Lusa'ya verdiği demeçte, "Hepsi polisin suçu, bu durum çok kolay atlatılabilirdi. Sadece güvenlik kordonunu genişletmeleri yetecekti. İnsanlar oraya yığıldı. Bedava izlemek isteyenlerle, biletli seyirciler büyük bir kalabalık oluşturunca kafalar karıştı" şeklinde konuştu.

TARİHTEKİ FUTBOL FACİALARI

1964 Lima: Peru'nun Arjantin'e attığı golün iptal edilmesi üzerine tribünlerde çıkan olaylarda polisin göz yaşartıcı gazı yüzünden taraftarlar kapılara hücum eder. Ancak kapıların kilitli olması 318 cana mal olur.

1967 Kayseri: 1967/68 sezonu 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Kayseri-Sivas maçında, taraftarlar arasında çıkan olaylarda 38 kişi hayatını kaybetmişti.

1968 Buenos Aires: River Plate ve Boca Juniors arasındaki maçta iki takım taraftarları arasında 12 numaralı kapıda çıkan arbedede 71 kişi öldü.

1985 Brüksel: Nam-ı diğer Heysel... Liverpool- Juventus arasındaki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde İngiliz holiganlar, İtalyan taraftarların olduğu tribüne saldırır. Kaçmak isteyen İtalyan taraftarlar tellerde ezilir. Sonuç 1'i Belçikalı 38'i İtalyan toplam 39 ölü...

1985 Bradford: Bradford City'nin 3.Lig şampiyonluğunu kutlamak için çıktığı maçta bir taraftarın sigarasının ahşap tribünleri tutuşturması sonucunda 56 kişi hayatını kaybeder.

1988 Katmandu: Kasırga taraftarların kapalı stadyum girişlerine akın etmesine sebep olur ve polis kalabalığı coplar. Sonuç: 93 ölü, 100 yaralı

2001 Akra: 9 Mayıs'ta, Gana'nın en güçlü 2 takımı Hearts of Oak ve Asante Kotoko, Akra Stadyumu'nda karşılaşır. Hearts of Oak'ın son dakikalarda gelen 2 golü üzerine sahaya yabancı maddeler atan Kotoko taraftarlarına polis gazla karşılık verir. Çıkan arbedenin sonucu 127 ölü.

2012 Port Said: 1 Şubat 2012'de Al-Masry Club ve Al-Ahly SC takımları arasında oynanan maçta Al-Masry galibiyeti ardından binlerce tarafların sahaya girmesi sonucu en az 74 kişi yaşamını kaybetti.