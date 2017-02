Bursaspor'lu futbolcular beraberlikten memnun

Bursaspor'lu futbolcular Fenerbahçe karşısında alınan 1-1'lik beraberlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'un dün akşam Fenerbahçe karşısında 43'üncü dakikada 10 kişi kaldıktan sonra sahadan 1 puanla ayrılması yeşil beyazlı futbolcularda sevinç yarattı. Karşılaşma sonrası Bursasporlu futbolcuların görüşleri şöyle:

FATY: "MÜTHİŞ ATMOSFER"

"Stadın atmosferi çok güzeldi. Biz futbolcular böyle maçlarda oynamayı seviyoruz. Kaybetmemek için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyduk. Beraberlik çok önemli. Aldığımız puanla yenilgi serisini bozduk. Bu puanı bugün tribünleri doldurup rekor kıran taraftarımıza adadık. Bir dahaki maçta bunları zafere çevirmek istiyoruz. Gerçekten güzel hissediyoruz yeni hocamızla yeni motivasyonla başladık. Hocamızın tarzı Avrupa'ya benziyor. Ben de böyle çalışmaları seviyorum. Böyle devam ederse puanlar gelecektir. Bunu yapabileceğimizin farkındayız."

KUBİLAY: "TARAFTARIMIZ BİZE GÜÇ KATTI"

"İki takımda kontrollü başladı. Taraftarımızı bize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için büyük güç kaynağı. On kişi kaldık müthiş destek verdiler. Sanki onlarda 11'inci Oyuncu olarak sahadaydı. Fenerbahçe karşısında fırsatlarda bulduk. Bugün kazanabilirdikte. Ama bir puanda güzel."

AZİZ BEHİCH: "TAKIM OLARAK SAVAŞTIK"

"Tabiki ilk önce takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün sahada iyi savaştık. 10 kişi kaldık. 45 dakika taraftarlar yardım etti. Eksik kaldığımızda onlar ekstra oyuncumuz oldu. Bizi sonuna kadar taşıdılar. Son iki hafta çok iyi çalıştık. Bol bol taktik antrenmanları yaptık. Daha iyi Bursaspor göreceğiz. Ligde kolay maç yok. Deplasman maçı zor geçecek. Bu maçı unttuk. Kayseri'yi düşyünüyoruz."

SERDAR KURTULUŞ: "PET ETMEDİLER"

"10 kişi kalınca zor oldu. Neticede pes etmedik. Seyircilerimiz güzel atmosfer oluştu. Tribünlerde 35 bin kişi vardı. Arkadaşlarım sahada çok iyi mücadele ettiler. Bursaspor olarak ayağa kalkmamız lazım. Zor maçlar var. Bunları böyle güzel mücadeleler ererek aşmalıyız. Bu atmosfer müthişti. Umarım devam eder. Sakatlığım çok hızlı değil yavaş yavaş iyileşecek. Bir operasyonum daha var. Pazartesi günü Almanya'ya kontrole gideceğim. Moral vermek için yanlarına gittim. Maç sonu tebrik ettim. Orada olmak ayrı hava katıyor. Yaşamak istiyorum. En kısa sürede toparlanıp yeniden onların arasında yer almak istiyorum."

SERCAN: "OYUNU BIRAKMADIK"

"Bu bir puan güzel.On kişi kaldık mücadeleyi bırakmadık. Arkadaşlarımı, taraftarlarımızı kutluyorum. Keşke her maç böyle oynasak. Onları mutlu ettiysek güzel. Moral açısından bu puan iyi oldu. Yeni hocamızla yeni yapılanma var. Diğer maçları alıp yukarılara çıkmak istiyoruz. Her maç böyle olsa. Bu performansı arttırırsak taraftarlar tribünleri doldurur. Her maç zorlu. Güzel bir yol bizi bekliyor."