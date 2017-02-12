Eskişehirspor'da Alpay Özalan dönemi sona erdi

Eskişehirspor yönetimi bu akşam yaptığı yönetim kurulu toplantısında Alpay Özalan'la yolları ayırma kararı aldı.

Eskişehirspor'da teknik direktör Alpay Özalan'la yola devam edilip edilmeyeceği konusu netlik kazandı...



Kırmızı siyahlı ekip genç teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.



Hatırlanacağı üzere Eskişehirspor dün kendi sahasında Manisaspor'a 5-1 mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından taraftarlar Alpay Özalan'ı istifaya davet etmişti.