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Galatasaray-Kayserispor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 17:46 Güncelleme Tarihi: 12.2.2017 18:49
Galatasaray-Kayserispor (Canlı)
Galatasaray-Kayserispor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor.

Türk Telekom Arena'da oynanan maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Zorlu 90 dakikayı Hüseyin Göçek yönetecek.

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İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Linnes, de Jong, Tolga, Bruma, Rodrigues, Yasin, Podolski

KAYSERİSPOR: Ali, Hakan, Kana-Bıyık, Levent, Erkan, Lawal, Rotman, Güray, Deniz, Varela, Umut (Muhtemel)