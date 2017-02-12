Kafkas: "Bu işin içinden çıkacağımıza inanıyorum"

Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor arasındaki maçın ardından iki takım teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, alt sıralardan kurtulmayı başaracaklarını belirterek "Bu işin içinden çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Kafkas, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, Olcan Adın ve Mustafa Yumlu'nun takıma çok büyük katkı sağladığını belirterek, iç sahada 11 müsabakada kalelerini gole kapattıklarını kaydetti.

Oyunun tamamında iyi olduklarını anlatan Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baskı yaptık ve iyi alan daralttık. İkinci yarı rüzgara karşı mücadele ettik. 3 puan bizim için çok önemliydi. İkinci yarıda 3 maç oynadık ve alınan 4 puan bizim adımıza çok iyi oldu. Galatasaray travmasından sonra oyuncularım tekrar ayağa kalkmasını bildi. İkinci golü atabilseydik çok rahatlayacaktık. Galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu işin içinden çıkabileceğimize inanıyorum."

Kafkas, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamayan Custodio ile ilgili olarak, "Diz kapağından bir ses geldiğini söyledi. Şimdi biraz üstüne basabiliyor fakat doktorumuz 'arka çapraz bağlarında sıkıntı olabilir' diyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu, umarım kaybetmeyiz." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise önemli bir karşılaşmayı 3 puan alamadan tamamladıklarını dile getirdi.

Rakipleri karşısında 3 toplarının direkten döndüğünü hatırlatan Karaman, "İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti. Rakibimiz 1-0'ı iyi kapatmayı becerdi. Buradan mağlup olmadan dönmemiz gerekiyordu. Önümüzdeki Galatasaray ve Kayserispor maçları bizim için çok önemli. İki maçta 6 puan çıkarmak için çalışmalar yapacağız." diye konuştu.