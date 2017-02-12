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Kasımpaşa-Başakşehir (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.2.2017 14:13
Kasımpaşa-Başakşehir (Canlı)
Kasımpaşa-Başakşehir (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.

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İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Titi, Popov, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Adem, Eduok, Koita
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Eren, Yalçın, Epureanu, Caiçara Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mustafa Pektemek