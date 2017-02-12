Kasımpaşa-Başakşehir (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Titi, Popov, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Adem, Eduok, Koita
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Eren, Yalçın, Epureanu, Caiçara Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mustafa Pektemek