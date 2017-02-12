Kemal Özdeş: "4-0'dan çok daha önemli olan..."

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Başakşehir'i 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, maçın başından sonuna kadar doğru bir futbol ortaya koyarak kazandıklarını söyledi.

Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin güçlü ekiplerinden biri karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İki takım için de zor bir maç olduğunu ifade eden Kemal Özdeş, şöyle konuştu:

"Beşiktaş kaybettikten sonra Başakşehir kazansa lider olacaktı. Bizim de iyi oyunumuzu puanla süslememiz gerekiyordu. Oyunun başından sonuna kadar doğru oynayan oyuncularımı kutluyorum. Ligimizin en az gol yiyen takımına karşı 4-0'dan çok, iyi oynayarak ve pozisyon vermeyerek kazanmak bizim için önemliydi. Orta sıralara yaklaştık, üst sıraları zorlamak istiyoruz. Oyun standardımız artık oturdu. Kendi sahamızda daha etkiliyiz, bu performansımızı dış sahada da sürdürmeliyiz. Her geçen gün taraftar desteğimiz artarak devam ediyor. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz."