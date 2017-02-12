Konyaspor-Antalyaspor (Canlı)

Konyaspor ve Antalyaspor, Konya'da kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Serkan Çınar'ın yönettiği karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
KONYASPOR: Serkan, Mbamba, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic
ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Eto'o
İLK YARI
29. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda, top üstten auta gitti.
35. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Vukovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Fornezzi son anda çeldi.
37. dakikada Bajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Fofana'nın etkisiz vuruşunda, topu kaleci Fornezzi kurtardı. Antalyaspor defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
44. dakikada Antalyaspor öne geçti. Eto'o'nun ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Danilo, meşin yuvarlağı arka direkte müsait pozisyonda bulunan El Kabir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.