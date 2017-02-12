Riekerink'ten istifa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Türk Telekom Arena'da Kayserispor'a 2-1 kaybettikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarının kendilerini baskıya soktuğunu belirten Riekerink, "Fırsatı kaybettik" dedi.

Hollandalı teknik adam kötü bir sonuç aldıklarını belirterek, "Sezon içinde kaderinizi etkileyecek çok önemli maçlar vardır. Bu maç onlardan biriydi. Farkı minimuma indirmek için fırsattı ne yazık ki kaybettik" dedi.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU

Süper Lig'de kalesinde en çok kafa golü gören ekip olamalarını değerlendiren Riekerink, "Sezonun başında adam markajıyla oynuyorduk duran toplarda. Sonra alan marjkajına döndük belli bir süre iyi gitti. Boy anlamında sıkıntılı olan bir takımız, uzun bir takım değiliz" ifadelerini kullandı.

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Takımın konsantrasyon kaybı yaşadığını itiraf eden teknik adam, "İki duran toptan iki gol yedik. Şanssızlık olarak niteleyebilirsiniz ama şanssızlığın dışında ilk yarıda agresiflik eksikiği vardı. Tutku eksikti. Rakiplerimizin puan kayıplarından dolayı baskı mı vardı bilmiyorum ama bizim göstermemiz gereken agresifliği rakip Kayserispor gösterdi" diye konuştu.

KÖTÜ ZAMANALARDA BUNLAR OLABİLİR

Riekerink, taraftarın 'istifa' tazhüratlarının hatırlatılması üzerine, "35 senedir bu işin içindeyim. Tepkiler normal. Kötü zamanlarda bunlar olabilir, alışığım." açıklamasını yaptı.

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