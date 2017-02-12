Sivasspor zirve yolunda kayıpsız

Sivasspor sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Sivasspor puanını 35'e çıkarırken, Samsunspor 14 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
5'inci dakikada sol kanattan Emre'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ergin'in sert şutunda top üstten auta gitti.
19'uncu dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda İbrahim'in içeriye kafayla doldurduğu topu Hasan, kaleye göndermek istedi, savunma uzaklaştırdı.
21'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Emre'nin içeriye çevirdiği topa ceza alınında gelişen Burhan vurdu, yandan auta gitti.
41'inci dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında Brands'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Vedat'ı sert şutunu kaleci Ali çeldi, savunmada Yiğit kornere gönderdi.
47'nci dakikada sağ kanattan Burhan hareketlendi. Ceza alanına hareketlenen Ergin'e çıkardı. Ergin boş durumda yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0.
50'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Leandrinho yerden kaleye gönderdi, ön direkte son anda defans ayak koyarak topu kornere çeldi.
57'nci dakikada sağ kanattan Vedat'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Brands, çaprazdan vurdu, kaleci Ali kornere çeldi.
58'inci dakikada sağ kanattan Vedat'la kullanılan köşe vuruşunda ceza alanında Ndiaye'nin gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
78'nci dakikada sol kanattan Emre'nin pasında Gekas ceza alanı içinde topla buluştu, dönerek vuruşunda savunmadan döndü.
83'üncü dakikada Sivasspor atağında sol kanattan Emre'nin ceza alanına ortasında arka direkte yükselen Leandrinho'nun, kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
88'nci dakikada sol kanattan kaptığı topla Kone ceza alanına girdi, çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya plase vuruşunda kaleye paralel giden top taca çıktı.
Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Yıldırım
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Cebe, Hasan Hatipoğlu, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir (Dk. 76 Kerim Avcı), Hakan Arslan, Burhan Eşer (Dk. 69 Gekas), Gökhan Süzen (Dk. 46 Leandrinho) , Emre Kılınç, Ergin Keleş
Samsunspor: Furkan Köse (Dk. 69 Muyters), Erkam Reşmen, Ndiaye, Abdulkadir Bardakcı, Ahmet Burak Solakel (Dk. 78 Mustafa Sevgi), Hasan Kılıç, Vedat Bora, Kenan Karışık, Brands (Dk. 62 Murat Gürbüzerol), Kone, Göksu Türkdoğan
Goller: Dk. 47 Ergin Keleş, Dk. 83 Leandrinho (Sivasspor), Dk. 58 Ndiaye (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Kenan Karışık, Dk. 76 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 50 Ziya Erdal, Dk. 90 Emre Kılınç (Sivasspor)