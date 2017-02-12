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Süper Lig maçı öncesi gerginlik! Polis yaralandı...

  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 16:16
Süper Lig maçı öncesi gerginlik! Polis yaralandı...
Süper Lig maçı öncesi gerginlik! Polis yaralandı...

İki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlikte, bir polis başına isabet eden sert cisimle yaralandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor arasındaki maçı öncesi iki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlikte bir polis başından yaralandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresinde Atiker Konyaspor ile Antalyaspor taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Taraftarları yatıştırmaya çalışırken başına isabet eden sert bir cisimle yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı. Gerginliğin bitmesi sonrası taraftarlar stada alındı.