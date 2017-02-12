Tudor'un Galatasaray'a ilk transferini duyurdular!

Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor'la ilgili Hırvatistan ve Romanya'dan iddialı haberler geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a oynattığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Igor Tudor'un gelecek sezon Galatasaray'ın başına geçmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Bu gelişme sadece Türkiye'de değil, tecrübel futbol adamının ülkesi Hırvatistan'da da gündemi meşgul ediyor. Tudor'un 'Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinin başına geçeceği' duyurulurken yapacağı ilk transfer bile açıklandı.

İLK TRANSFERİNİ DUYURDULAR

Tudor'un gelecek sezon Galatasaray'ın başına geçmesiyle birlikte, Karabükspor'daki düzeninin kilit isimlerinden olan Iasmin Latovlevici'yi de transfer edeceği yazıldı. Romanya basını da 30 yaşındaki orta saha oyuncunun Türkiye'nin en formda futbolcularından olduğunu ve gösterdiği performansla bu transferi çoktan hak ettiğini vurguladı.

KİLİT TARİH 31 MAYIS

Adı Galatasaray'la anılan Igor Tudor için Karabükspor cephesi, "Tudor'un kendisine sordum. Galatasaray'dan bir teklif olmadığını söyledi. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi varsa bizimle görüşmeli veya 31 Mayıs'tan sonra Tudor ile konuşmalıdır. Şu an böyle bir durum yok." açıklamasını yapmıştı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler