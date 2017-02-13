Antalyaspor'da 3 cezalı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor’da sarı ve kırmızı kart gören 3 oyuncu Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

Atiker Konyaspor ile deplasmanda berabere kalan Antalyaspor'da, ceza sınırında bulunan ve mücadelede sarı kart gören Danilo, penaltı kararı sonrası hakeme itiraz eden ve çift sarı kartla oyun dışı kalan Chico ile yine çift sarı kart sonucu kırmızı kart gören Charles, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Deniz Kadah, Samuel Eto'o ve Chico ceza sınırına gelen oyuncular oldu. Daha önce ligde gördükleri 3 sarı kartla sınırda olan Sakıp Aytaç ve Yekta Kurtuluş ile birlikte Antalyaspor'da toplam 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla bir haftalık cezasını Karabükspor maçında çekecek olan Chico, Akhisar Belediyespor ile oynanacak maçta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.