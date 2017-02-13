Borussia Dortmund'a tribün kapatma cezası

Spor Mahkemesi, Borussia Dortmund'a, "sarı duvar" olarak bilinen güney tribününü kapatma cezası verdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, tribün kapatma cezası aldı.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, Spor Mahkemesi'nin Borussia Dortmund'a, geçen haftaki Leipzig ve ocak ayındaki Mainz maçlarının yanı sıra sezonun ilk yarısındaki Leipzig ve Hoffenheim karşılaşmalarındaki olaylardan dolayı 18 Şubat'ta oynanacak Borussia Dortmund-Wolfsburg maçında "sarı duvar" olarak bilinen güney tribününü kapatma cezası verdiği ifade edildi.

Sarı-siyahlı kulübe ayrıca 100 bin avro da para cezası verildi.

4 Şubat'ta oynanan Borussia Dortmund-Leipzig maçında, güney tribününde aşağılayıcı dövizler taşındığı, içi dolu bardakların sahaya atıldığı ve lazer ışığının Leipzig futbolcularına tutulduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca 10 Eylül 2016'de Leipzig'e konuk olan Borussia Dortmund taraftarlarının hakaret içeren döviz taşıdığı aktarıldı.

Dortmund taraftarlarının, 16 Aralık'ta Hoffenheim'e karşı oynanan maçta küfürlü şarkılar söylediği, 29 Ocak'ta Mainz deplasmanında da maytap yaktığı belirtildi.

Spor Mahkemesi'nin karşılaşma kapsamında stat dışında meydana gelen olaylarla ilişkin karar almadığı, bunların güvenlik makamlarının yetki alanına girdiği kaydedildi.