Galatasaray-Kayserispor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇINDAN KARELER



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Bruma ile verkaç yapan Linnes'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.

12. dakikada Rodrigues, Podolski ile verkaçından sonra ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

29. dakikada sağ taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1







44. dakikada sol kanattan Güray'ın ortasında ön direkte topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



45+4. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı kafa vuruşunda ön direkte topla buluşan Levent'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Tolga'nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta defansa çarpan top dışarı çıktı.



54. dakikada Sabri'nin sağ taraftan son çizgiye inerek açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.





81. dakikada Semih'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin rakibini geçerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.



89. dakikada Bruma'nın sol kanattan ortasında önde direkte topla buluşan Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2



90+4. dakikada Linnes'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında ceza sahası içindeki karambolde topla buluşan Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



Stat: TT Arena



Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Can Hanoğlu xx



Galatasaray: Muslera x, Sabri x (Josue dk. 66 x), Semih x, Hakan x, Linnes xx, Nigel de Jong x, Tolga x, Yasin x (Eren dk. 46 x), Rodrigues x (Sinan dk. 46 x), Bruma x, Podolski x



Yedekler: Cenk, Ahmet, Chedjou, Cavanda



Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink



Kayserispor: Ahamada xx, Hakan Aslantaş xx, Kana Bıyık x (Levent dk. 18 x), Mabiala xx, Güray xx, Rotman xx, Lawal xx (Sow dk. 64 x), Varela xx, Erkan xx, Deniz xx, Umut Bulut xx (Welliton Morais dk. 79 x)



Yedekler: Muammer, Kubilay, Umut Sönmez, Nguemo



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Goller: Eren (dk. 89) (Galatasaray) Mabiala (dk. 28), Levent (dk. 45+4) (Kayserispor)



Sarı kartlar: Rotman, Erkan, Varela (Kayserispor)

DEPREMZEDELER GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINI İZLEDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde yaşayan depremzedeler, konteyner kentteki alana kurulan televizyondan Galatasaray - Kayserispor maçını izledi.

Köy halkı, kendileri için oluşturulan alanda hazırlanan akşam yemeğini yedi. Türk Kızılayı tarafından hazırlanan bu akşamki menüde pilav, döner ve tatlı yer aldı.

Yemeklerinin ardından kendilerine ikram edilen çaylarını içen vatandaşlar, daha sonra konteyner kent yakınlarındaki alana kurulan televizyondan Galatasaray ve Kayserispor arasındaki maçı izledi.

Maçta gelişen ataklarla heyecan yaşayan depremzedeler gol pozisyonlarıyla heyecanlarını katladı.

Vatandaşlar, televizyon ve maç imkanını kendilerine sunan yetkilileri teşekkür etti.

Köy halkı, akşam namazını da AFAD ekiplerince kurulan çadırda kıldı.

19 PUANIN 8'İ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN

Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek puanını 19'a çıkaran Kayserispor, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 8 puan topladı.



Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir çıkış içinde olan Kayserispor, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da mağlup ederek küme düşme hattından çıkmak için büyük bir adım attı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, ardından sahasında oynadığı Galatasaray maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında da iki büyük takıma geçit vermedi. Sahasında oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup eden Kayserispor, Galatasaray'ı da deplasmanda mağlup ederek rakiplerine şampiyonluk yolunda çelme taktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı 4 maçta hanesine 8 puan yazdıran Kayserispor, bu sezon topladığı 19 puanın yüzde 42'sini iki büyük ekipten almış oldu.



GOLLERİN YARISI İKİ BÜYÜK TAKIMA



Fenerbahçe ile oynanan ilik maçta Kadıköy'den 3-3'lük beraberlikle ayrılan ve sahasında oynadığı maçta rakibini 4-1 yenerek iki maçta sarı-lacivertlilere 7 gol atan Kayserispor, Galatasaray ile oynadığı 2 karşılaşmada da fileleri 3 kez havalandırdı. İki büyük rakibi karşısında 10 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, ligde attığı 20 golün yarısını bu iki takıma karşı kaydetmiş oldu.